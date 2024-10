Terá início às 17h deste domingo (6), no horário de Brasília (DF), a divulgação da contagem dos votos do 1º turno das Eleições Municipais de 2024, logo após o encerramento da votação, conforme estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A divulgação será em tempo real.

Os resultados das votações para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções, poderão ser acompanhados pelo Portal do TSE e pelo aplicativo Resultados, com versões para celular e computador.

A divulgação dos resultados contempla os votos dados a candidatas, candidatos e partidos (votação de legenda), bem como informa sobre a situação desses votos: se válidos, sub judice (com recurso pendente de julgamento) ou anulados.

O processo de divulgação dos resultados das Eleições 2024 está previsto na Resolução do TSE nº 23.736/2024, que regulamenta os atos gerais do processo eleitoral e abrange todos os procedimentos básicos do dia da eleição.

Veículos de comunicação

Os veículos de comunicação interessados poderão acompanhar a transmissão dos dados e, nas cidades com mais de 200 mil eleitores, a atualização será adicionalmente apresentada por zona eleitoral. Em todos os municípios do país, os resultados serão atualizados a cada parcial (em média a cada três minutos).

A medida tem como objetivo manter a eficiência e a celeridade com segurança no processamento de dados, por ser a primeira vez, em uma eleição municipal, que o horário de votação em todo o país será uniformizado pelo horário de Brasília (DF).

As regras para a divulgação dos resultados por veículos de comunicação estão listadas entre os artigos 216 e 221 da Resolução TSE nº 23.736/2024. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal está à disposição da área técnica dos veículos para esclarecer qualquer dúvida pelo e-mail divulgacao2024@tse.jus.br.

*Com informações do TSE