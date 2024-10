A senadora Daniella Ribeiro (PSD) expressou suas expectativas para o processo eleitoral em Campina Grande, após votar no Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, na manhã deste domingo (6).

Em entrevista, Daniella fez duras críticas à gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), e apontou para a possibilidade de um segundo turno na disputa municipal.

Daniella também ressaltou a ascensão de seu aliado, o candidato Jhony Bezerra (PSB), e criticou a rejeição enfrentada por Bruno, a quem ela apoiou nas eleições passadas.

“A expectativa em Campina Grande é de um segundo turno, visto o crescimento do candidato Jhony. A candidatura de Bruno à reeleição tem como maior adversário sua própria rejeição. Nós apostamos nele na eleição passada, Campina o elegeu em primeiro turno, mas ele decepcionou a cidade”, afirmou Daniella.

A senadora concluiu afirmando que as eleições são uma oportunidade para que a população avalie e faça mudanças. “Eleição é isso. Se não der certo, a gente tem a possibilidade de mudar”, finalizou Daniella.

*Vídeo: ParaibaOnline

*Vídeo: ParaibaOnline

