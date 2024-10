O prefeito de João Pessoa e candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP), exerceu o seu direito ao voto no final da manhã deste domingo (6), em uma escola particular localizada no bairro do Bessa. Ele estava acompanhado do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), e de outros aliados políticos.

Em entrevista aos jornalistas, Cícero se mostrou confiante na possibilidade de que a eleição tenha apenas um turno na capital. “Acredito que a eleição pode acabar no primeiro turno, mas estou preparado para um segundo turno, se necessário”, disse ele, ressaltando o trabalho realizado durante a campanha.

Cícero também destacou a importância de convencer o eleitor sobre a necessidade de continuidade dos projetos e obras em andamento na gestão municipal de João Pessoa.

“Estamos aqui para garantir que os recursos depositados possam ser usados para o progresso da cidade. Fizemos nossa parte e esperamos mais quatro anos para concluir os projetos e estabelecer novas iniciativas”, declarou o prefeitável.

Lucena também abordou os desafios enfrentados na campanha, mencionando as posturas adotadas por alguns adversários.

“Infelizmente, encontramos uma campanha com baixo nível e agressões pessoais, mas isso fica superado diante do resultado das eleições. O que devemos fazer agora é cuidar de João Pessoa”, disse o candidato.

Veja um trecho da entrevista: