Após votar em uma escola estadual no bairro da Prata, em Campina Grande, o ex-senador Cássio Cunha Lima (PSDB) compartilhou suas impressões sobre a campanha deste ano e a atual dinâmica política na Rainha da Borborema.

Ele destacou a leveza que sentiu por não estar disputando um cargo, além de estar recebendo muito carinho por parte da população.

“Foi fantástico, não ouvi nenhum desaforo durante a campanha, apenas acolhimento. Sinto falta do calor humano das antigas eleições, mas guardo essas memórias com carinho”, afirmou CCL.

Cássio refletiu sobre sua trajetória e ressaltou que a política não deve ser uma profissão vitalícia, mas sim um serviço à sociedade.

O ex-senador também comentou sobre a apatia que, segundo ele, tomou conta do processo eleitoral, observando que a participação do eleitor parece mais serena em comparação com campanhas passadas.

