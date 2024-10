Cartaxo vota em João Pessoa e critica interferência do crime organizado nas eleições

O candidato a prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PT), exerceu seu direito ao voto já nas primeiras horas da manhã deste domingo (6), em uma escola estadual localizada no Bairro dos Estados. Após o voto, ele expressou seu sentimento de gratidão ao eleitorado do município, “após uma campanha focada no diálogo e na realidade da cidade”.

Em entrevista à imprensa, Luciano Cartaxo também destacou a importância de combater o crime organizado e lamentou a postura de alguns candidatos que, segundo ele, optaram por se envolver com o crime na capital paraibana.

“Infelizmente, alguns candidatos resolveram se envolver com o crime organizado na nossa cidade. Isso é muito ruim não só para a política, mas para a cidade como um todo”, criticou o prefeitável.

Cartaxo reafirmou ainda o seu compromisso em enfrentar as facções criminosas, sublinhando que “o poder público precisa combater o crime e não ser aliado dele”.

Ele se mostrou confiante na possibilidade de ocorrência de um segundo turno e frisou que aguarda o resultado das eleições com fé. No momento da votação, ele estava acompanhado da candidata a vice-prefeita, Amanda Rodrigues (PT); da esposa, Maísa Cartaxo; do ex-governador Ricardo Coutinho (PT); do deputado federal Luiz Couto (PT); entre outros aliados.