Uma confusão envolvendo eleitores e candidatos em Tenório, no Cariri da Paraíba, deixou um candidato a vereador ferido na noite desse sábado (5), véspera das Eleições 2024.

Segundo a Polícia Civil, o atual prefeito e candidato à reeleição, Manoel Vasconcelos (Republicanos), relatou em Boletim de Ocorrência que foi cercado por veículos de opositores ao retornar de Junco do Seridó.

De acordo com o boletim, os opositores teriam atacado o carro do prefeito com pedras. Para dispersar a multidão, os seguranças do prefeito efetuaram disparos de arma de fogo para o chão.

Durante a confusão, um candidato a vereador, que é filho do candidato a vice-prefeito do partido de oposição, sofreu um ferimento na mão. A origem do ferimento ainda não foi esclarecida.

A Polícia Civil instaurou uma investigação, e o carro do prefeito foi enviado para perícia. O delegado eleitoral plantonista já ouviu os envolvidos, e o caso segue em apuração