O prefeito de Campina Grande e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (União Brasil), concedeu entrevista à imprensa após votar, por volta das 10h deste domingo, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Na ocasião, ele expressou confiança no trabalho realizado nos últimos quatro anos e falou sobre as suas expectativas para o futuro da cidade.

Durante a entrevista, Bruno também manifestou gratidão pelas respostas positivas que recebeu por parte da população ao longo da campanha.

“Acreditamos na força do trabalho sério e honesto, que conseguiu salvar vidas durante a pandemia e gerou empregos, tornando Campina Grande um destaque no Nordeste. O coração da gente ficou tocado pelas muitas manifestações de amor por essa cidade. O voto é fundamental, mas o que percebemos foi um sentimento verdadeiro e de amor por Campina Grande, nossa terra, nossa mãe”, pontuou o candidato.

Ele também reafirmou seu compromisso com a continuidade de projetos importantes, caso seja reeleito, e se mostrou otimista com o resultado das eleições.

“Estou confiante de que vamos ganhar no primeiro, no segundo e em todos os turnos, se necessário. A coragem e determinação do povo de Campina Grande nos fortalecem”, disse o prefeitável.

Veja trecho da entrevista: