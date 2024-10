Brasil vai às urnas eleger prefeitos e vereadores em 5.569 cidades

Neste domingo (6), 155,9 milhões de eleitores estarão aptos a votar nas urnas eletrônicas para escolher prefeitos e vereadores em 5.569 cidades brasileiras.

O pleito ocorrerá em todo o país das 8h às 17h pelo horário de Brasília —ou seja, as seções eleitorais de Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima abrirão às 7h, e em locais no Acre a votação se iniciará às 6h; os horários de encerramento nesses casos também serão adiantados, para unificar a apuração.

O eleitor pode ir à seção de votação portando um documento de identificação com foto para acessar a urna. Também pode levar o título de eleitor ou usar o aplicativo e-Título, se tiver sido baixado até sábado (5).

Em 103 municípios (que têm ao menos 200 mil eleitores), há possibilidade de segundo turno para a escolha de prefeito, no dia 27 de outubro, caso nenhum candidato alcance maioria absoluta (metade mais um dos votos válidos) na primeira etapa.

As pesquisas eleitorais realizadas por Datafolha e Quaest na véspera da votação indicam a tendência de vitórias de candidatos no primeiro turno em pelo menos nove capitais. São elas Rio de Janeiro, Salvador, Recife, São Luís, Maceió, João Pessoa, Macapá, Boa Vista e Rio Branco.

Em outras, o cenário é embolado, e cada voto —além da abstenção— será crucial para definir quem serão os concorrentes em segundo turno. É o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Campo Grande, que possuem três candidatos tecnicamente empatados no primeiro lugar.

*folhapress