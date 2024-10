O candidato a prefeito de Campina Grande, André Ribeiro (PDT), votou no fim da manhã deste domingo (6), na Escola Estadual Clementino Procópio, localizada no bairro São José. Após exercer o direito ao voto, André concedeu entrevista ao ParaibaOnline, ocasião em que fez uma avaliação de sua campanha e comentou sobre suas expectativas para o desfecho do pleito eleitoral.

Em sua fala, André enfatizou a participação nos debates e o reconhecimento que recebeu por suas contribuições nas discussões. Segundo o candidato, sua trajetória pessoal e política, que tem raízes na atuação de seu pai, o ex-vereador Antônio Pereira, também do PDT, foi essencial para sua performance.

“Eu estou muito feliz e satisfeito em ter feito uma campanha de alto nível. Esse conteúdo (dos debates) vem de uma trajetória de vida que começou com Antônio Pereira, que para meu orgulho é o meu pai. Isso é fundamental. Nós conseguimos colocar no debate as questões que estavam fora do debate. Essa campanha talvez seja a primeira em que a discussão dos problemas está acontecendo porque antes era só a briga do amarelo contra o vermelho, das cores, a briga no meio da rua”, comentou o prefeitável.

Questionado sobre a divisão dos candidatos que integram a base aliada do governador João Azevêdo (PSB) em Campina Grande, André, que faz parte dessa base, disse que considera ter cumprido o seu papel.

“A única coisa que pode atrapalhar a oposição é quando ela não tem discurso, e eu fiz a minha parte. Desde o início, eu disse que Romero (Rodrigues) não seria candidato e que isso estava atrapalhando. Muitos surfaram nessa onda e isso prejudicou, com certeza, a oposição. Agora, não é o fato de ter duas ou três candidaturas, o que importa é você ter um discurso para a população e que a população entenda e compreenda que essa mudança é real e necessária, por isso eu sempre me mantive firme”, pontuou o pedetista.

André Ribeiro ainda destacou que “o meu posicionamento é sempre esse. É em defesa do povo de Campina Grande. Estando no segundo turno, é isso que eu vou fazer e essa resposta diz tudo”, finalizou o candidato.

Confira trecho da entrevista:

