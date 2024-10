O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP) votou na manhã deste domingo (6), no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), no Centro de Campina Grande. Ao deixar a seção eleitoral, Aguinaldo concedeu entrevista à imprensa, destacando o cenário político na cidade, onde apoia o candidato Jhony Bezerra (PSB), e o desempenho de seu partido em todo o estado da Paraíba.

Sobre as eleições em Campina Grande, Aguinaldo demonstrou otimismo e confiança na ocorrência de um segundo turno, ressaltando o feedback positivo recebido durante a campanha. Ele reforçou a expectativa de um resultado promissor tanto na cidade quanto na capital, João Pessoa, mencionando o trabalho do prefeito e candidato à reeleição, Cícero Lucena (PP).

“A expectativa é a melhor possível. Aqui em Campina a gente tem a convicção do segundo turno. Todas as pesquisas estão apontando para isso. O feedback que a gente tem na cidade é muito positivo e tenho certeza que aqui vamos ao segundo turno. Em João Pessoa, acredito que temos uma vitória consolidada, fruto do trabalho que foi feito pelo prefeito Cícero Lucena. E no estado como um todo estamos fazendo uma avaliação muito positiva”, declarou Aguinaldo.

O deputado federal também comentou a candidatura do paraibano Hugo Motta (Republicanos) à presidência da Câmara dos Deputados.

“Eu torço para que o nome de Hugo possa se consolidar como presidente da Casa. Isso vai se aquecer agora após as eleições, porque nesse momento está todo mundo em campanha, mas a minha expectativa é positiva em relação a isso. Nós vamos estar engajados, sem dúvidas nenhuma. Hugo é um companheiro que nós temos, estamos cada vez mais próximos, até por conta dos vários pleitos que andamos juntos. Espero que isso se consolide e que a gente possa ter um paraibano comandando a Câmara dos Deputados”, afirmou.

Assista:

*Vídeo: ParaibaOnline

Inscreva-se no canal do YouTube do ParaibaOnline e você será notificado sobre o conteúdo de novos vídeos.

Acesse o endereço abaixo e ative o ´sino´.

Clique aqui