Juiz destaca a importância dos mesários para a realização das eleições, em Campina

O juiz da 72ª Zona Eleitoral de Campina Grande, Edivan Rodrigues, ressaltou a importância dos mesários no processo eleitoral. Em entrevista à rádio Caturité FM, o magistrado destacou o papel essencial que eles desempenham para garantir o bom andamento das votações, enfatizando o esforço de todos os envolvidos na organização das eleições.

– Esse processo eleitoral é muito desgastante para todos: servidores dos cartórios, juízes, promotores eleitorais e advogados. No dia da eleição, o procurador visita a maioria dos locais de votação para acompanhar o andamento dos trabalhos eleitorais e resolver possíveis dúvidas dos meses e eleições. O momento mais complicado para os mesários é logo pela manhã, quando surgem as primeiras intercorrências e dúvidas. A presença de juízes, promotores e servidores do cartório ajuda bastante, e isso garante maior fluidez no processo – afirmou Edivan Rodrigues.

O juiz também comentou sobre a evolução no treinamento dos mesários, destacando que, além das capacitações presenciais para os presidentes de mesa, há uma modalidade de treinamento virtual, que tem se mostrado eficaz.

“Temos duas modalidades: o treinamento presencial, que ocorre nos locais de votação, e o digital, que permite que os meses se preparem virtualmente. Acredito que, no futuro, o treinamento virtual será suficiente, mas, por enquanto, unimos as duas abordagens “, explicou.

Edivan aproveitou para fortalecer a responsabilidade e a imparcialidade esperada dos mesários durante o processo eleitoral, lembrando que eles são servidores temporários da Justiça Eleitoral e desempenham um serviço essencial para a democracia.

“Os meses são nossos parceiros, e não se faz eleição sem eles. É um serviço de excelência prestado ao país. Qualquer irregularidade será apurada, mas nosso objetivo é sempre garantir o apoio necessário para que os meses contribuam com um processo eleitoral justo e transparente “, concluiu o magistrado.

Veja o vídeo: