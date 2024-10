Coluna Aparte: crime organizado adentra no processo eleitoral

Está aberta, à luz do dia, a temporada de infiltração do crime organizado e de suas ramificações no universo institucional do país, mediante as eleições.

O que era uma participação tópica, disfarçada e sorrateira caminha para a legitimação gradual.

É estúpido, amargo e desumano o que estamos legando às futuras gerações.

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa deste sábado, acesse aqui