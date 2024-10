Uso de tecnologia e empenho marcam trabalho da Segurança Pública na Paraíba

Todo o efetivo dos órgãos operativos – Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, somado ao uso com tecnologia de ponta em videomonitoramento, serão empregados pela Segurança Pública da Paraíba durante o período eleitoral deste ano.

Com o pleno funcionamento dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC) de João Pessoa, Campina Grande e Patos, esta será a primeira vez em que as estruturas atuarão conjuntamente nas três regiões do estado.

Ao todo, a operação dispõe das imagens de 1.600 câmeras espalhadas nos 223 municípios e também no sistema prisional.

De acordo com o planejamento operacional da Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds), até o domingo (6), as estruturas realizarão monitoramento das ações da operação, atendendo demandas do Tribunal Regional Eleitoral e atuando em conjunto com outros órgãos envolvidos no pleito, como Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.

Serão disponibilizadas imagens em tempo real e ainda mapas georreferenciados de ocorrências e locais de votação.

Envio de efetivo para o interior – Mais de 9 mil policiais militares foram enviados para trabalhar em cidades do interior participando da Operação Voto Seguro 2024, que atuará nos 223 municípios, junto às 68 zonas eleitorais e em mais de 1.800 locais de votação, sendo uma das maiores operações já realizadas pela corporação.

O embarque de efetivo para cidades do interior do estado foi iniciado na quarta-feira (2) e seguiu até esta sexta-feira (4).

Além do policiamento ostensivo e preventivo nos locais de votação, a PM também atuará como guarda de urna e no apoio à Justiça Eleitoral, além da segurança no entorno dos locais de votação.

Segundo a Polícia Militar, quem for flagrado cometendo crime eleitoral nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos será encaminhado para Polícia Federal.