O juiz da 72ª Zona Eleitoral, Edivan Rodrigues, destacou nesta quinta-feira (3) a importância de respeitar os prazos e as regras para impulsionamento de postagens políticas e uso das redes sociais durante o período eleitoral. Em entrevista, o magistrado alertou candidatos e eleitores sobre as restrições que entram em vigor no domingo, dia da eleição, especialmente no que se refere à propaganda nas plataformas digitais.

“O candidato tem até amanhã (sexta-feira, 4) para fazer o impulsionamento. Depois disso, é proibido”, afirmou o juiz, referindo-se ao prazo limite para o uso de recursos pagos para promover publicações nas redes sociais. Ele explicou que esse tipo de impulsionamento deve obrigatoriamente constar na prestação de contas do candidato.

Até sábado, os candidatos ainda podem fazer publicações em suas redes sociais, desde que não utilizem impulsionamento. No entanto, o juiz foi enfático ao lembrar que no domingo, dia da votação, qualquer forma de propaganda eleitoral está terminantemente proibida.

– A lei é clara: no domingo, não pode mais haver propaganda eleitoral de forma alguma. Quem postar propaganda eleitoral no dia da eleição estará cometendo crime de boca de urna – advertiu Edivan Rodrigues.

O magistrado frisou que o descumprimento dessas regras pode acarretar sérias consequências legais, tanto para os candidatos quanto para os eleitores envolvidos na divulgação irregular de material político no dia da eleição. A Justiça Eleitoral estará de prontidão para fiscalizar possíveis violações e garantir a lisura do processo democrático.

Veja trecho da entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

