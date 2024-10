Mais de 80 promotores vão fiscalizar as eleições na Paraíba

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) – como braço do Ministério Público Eleitoral (MPE) – fiscaliza as eleições municipais, em todo o Estado.

Neste final de semana de votação, oitenta e quatro promotores eleitorais, contando com titulares e auxiliares, atuarão nas 68 zonas eleitorais espalhadas em vários municípios.

A Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral estarão apoiando o trabalho dos membros da instituição.

A Ouvidoria do MPPB coloca seus canais à disposição dos cidadãos e cidadãs; e 42 promotorias de Justiça farão plantão presencial no domingo da eleição (6/10). Em caso de flagrante de crime eleitoral, a Polícia Militar (190) deve ser acionada.

O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, explicou que houve um reforço no número de promotores para atuar neste pleito.

“Foram designados mais 15 membros para garantir que todo o processo transcorra de forma íntegra, com respeito à legislação eleitoral e com segurança. As promotorias onde tem zona eleitoral ficarão abertas com um servidor. No domingo, eu e o corregedor-geral estaremos na Procuradoria-Geral de Justiça para apoiar os trabalhos. O Ministério Público tem uma atuação antes e durante e depois do pleito, e isso inclui a fiscalização das urnas eletrônicas, para garantir a segurança do voto. A participação dos cidadãos é fundamental para assegurar a lisura do processo, símbolo da nossa democracia”, disse.

Atendendo determinação do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), os canais da Ouvidoria do MPPB ficarão à disposição da população, durante todo o pleito.

No domingo, o órgão manterá plantão presencial, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, Rua Rodrigues de Aquino, sala 4, térreo, no Centro de João Pessoa, das 8h às 17h (horário da votação).

De acordo com o ouvidor-geral, o procurador de Justiça José Guilherme Lemos, as demandas relacionadas à eleição e ao direito de voto também poderão ser enviadas pelos canais eletrônicos do órgão (WhatsApp: 83 99181-7355 e por preenchimento de formulário eletrônico ouvidoria.mppb.mp.br.

“É importante que as denúncias encaminhadas contenham informações e evidências que permitam ao Ministério Público Eleitoral a instauração de procedimentos investigatórios. Denúncias sem elementos mínimos acabam sendo arquivadas. A orientação é que as pessoas informem o nome dos envolvidos, o local do fato, façam vídeos, fotos etc. É fundamental o apoio da população no combate aos crimes eleitorais”, disse.

Conforme as portarias 1.156/2024 e 1157/2024, haverá plantão presencial em 42 sedes de Promotorias de Justiça, no sábado (05/10), das 13h às 16h, e, no domingo (06/10), das 8h às 17h.

Foram designados 92 servidores do MPPB para atuar junto aos promotores eleitorais, dos quais 46 são assessores de promotores.

As sedes de promotorias estão localizadas nos municípios de João Pessoa (sede da Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira), Campina Grande, Água Branca, Alagoa Grande, Alhandra, Araruna, Bananeiras, Boqueirão, Cabedelo, Catolé do rocha, Conceição, Cuité, Esperança, Guarabira, Gurinhém, Ingá, Itabaiana, Itaporanga, Jacaraú, Juazeirinho, Mamanguape, Monteiro, Patos, Pedras de Fogo, Piancó, Picuí, Pocinhos, Pombal, Princesa Isabel, Queimadas, Remígio, Rio Tinto, Santa Luzia, Santa Rita, São Bento, São José de Piranhas, Serra Branca, Solânea, Soledade, Taperoá, Teixeira e Umbuzeiro.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) é composto por membros do Ministério Público Federal (Procuradoria Regional Eleitoral – PRE) e do Ministério Público da Paraíba (MPPB). Os promotores eleitorais são membros do MPPB designados PRE, órgão coordenador do MPE.