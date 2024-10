O presidente do União Brasil na Paraíba, senador Efraim Filho, falou do desempenho do partido agora na reta final da campanha eleitoral, na qual esteve empenhado para conseguir eleger prefeitos, vereadores e de candidatos aliados no intuito de fortalecer a oposição no Estado para as eleições de 2026.

“É chegada a reta final, momento em que muitas estratégias serão colocadas em cheque, serão colocadas à prova e o União Brasil chega muito feliz com uma campanha planejada, estratégica e que tem suas prioridades”, disse.

Segundo ele, Campina Grande, por exemplo, é uma das maiores prioridades desde a concepção da pré-campanha, com a filiação do prefeito Bruno Cunha Lima ao União Brasil, que disputa à reeleição, ao acordo com o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos).

“Tivemos um grande trabalho não só político, mas também de articulação e de engenharia. Temos ainda, em todas as regiões, cidades que são prioridades e queremos aumentar cerca de 20% das Prefeituras que temos hoje e queremos atingir a meta de elegermos 30 prefeitos do União Brasil”, disse.