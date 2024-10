A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), a desembargadora Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, disse em entrevista concedida nesta quinta-feira (03) que até às 20h será possível que se tenha a totalização oficial dos resultados dos eleitos.

“Mas, para que isso aconteça, a gente conta com a participação do eleitor, que vote cedo para que esse planejamento possa ser realizado”, apelou.

Segundo ela, os preparativos para as eleições de domingo (06) estão organizados e planejados no aguardo dos eleitores paraibanos, incluindo as pessoas com deficiência, em torno de 60 mil no estado, e que terão acessibilidade garantida nos locais de votação.

“Nós acreditamos que as pessoas têm o direito de ser acolhidas dentro de suas expectativas e da realidade de vida e no Programa Sou PCD, nós tínhamos no cadastro eleitoral, cerca de 20 mil eleitores e hoje, em decorrência da campanha, já contamos com 60 mil. Faço um apelo para que a imprensa nos ajude a continuar com esse trabalho de inclusão e de conscientização”, destacou.

Sobre a segurança do pleito, a desembargadora ressaltou que todas recomendações junto aos juízes eleitorais primam pela tranquilidade, pelo direito do eleitor e da eleitora de exercer o seu voto livremente.

“Nós esperamos dentro da organização, das reuniões, com as forças de segurança, que tudo transcorra na mais perfeita ordem e tranquilidade”, disse.