O juiz da 72ª Zona Eleitoral de Campina Grande, Edivan Rodrigues, elogiou a atuação da Polícia Militar durante a fase final da campanha eleitoral. Em entrevista, ele destacou a importância da comunicação prévia dos partidos e coligações sobre os atos de campanha e a organização necessária para garantir a segurança.

– Mais uma vez, a parceria com a Polícia Militar foi essencial. Nessa reunião, definimos como se dariam as comunicações sobre todos os atos de campanha. Os partidos e coligações tinham a obrigação de comunicar com 48 horas de antecedência para que a polícia resguardasse esse direito e o local. A Polícia Militar fez um trabalho excepcional – declarou.

Edivan Rodrigues explicou que em casos de conflitos entre as coligações sobre os locais de campanha, a Polícia Militar tomou a frente para buscar soluções. “Quando há um choque, o coronel chama as agremiações, tenta um acordo e, caso não seja possível, faz o sorteio para definir o local de cada um. Tudo se resolve rapidamente”, completou.

