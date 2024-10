Eleições na Paraíba: operação de segurança já está em curso

Um efetivo de 4.400 policiais militares estarão trabalhando, exclusivamente, no pleito eleitoral de domingo (06), em todo Estado da Paraíba, para garantir a segurança do eleitorado, com um policiamento ostensivo nos colégios eleitorais e nas ruas.

Conforme o secretário de Segurança e Defesa Social do Estado, Jean Nunes, já está sendo cumprindo o planejamento estratégico para garantir a democracia e o dever das pessoas de exercerem o voto.

“Já está tudo pronto e faremos alguns ajustes conforme o decorrer das eleições. Ontem já iniciamos o embarques das tropas para o interior e, aproximadamente, 500 policiais militares e bombeiros já foram distribuídos e até amanhã teremos novos embarques de forma que a operação já está em execução”, afirmou.

O secretário reforçou ainda que as tratativas com a Justiça Eleitoral e a Polícia Federal seguem diariamente para que possam deixar o planejamento alinhado a uma execução positiva entre todos os órgãos envolvidos.

“As determinações são para que prevaleçam o equilíbrio, o bom senso e atenção a tudo que vier a ocorrer no estado com o apoio total, integral das forças de segurança, dos recursos humanos, da infraestrutura para que a gente possa cumprir bem nossa missão”, confirmou o secretário.