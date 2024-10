Colunista: cenários nebulosos em Campina e em João Pessoa

Estamos na reta final da campanha eleitoral, pelo menos em termos de 1º turno, e os cenários eleitorais de João Pessoa e Campina Grande estão indefinidos.

No caso campinense, pesa a inexistência de parâmetros confiáveis, que têm classicamente nas pesquisas feitas com rigor cientifico e isenção em seus propósitos a principal fonte para diagnosticar a tendência do eleitorado.

No caso da capital paraibana, um clareamento do cenário será possível neste sábado, com a divulgação da pesquisa do Instituto Quaest – que está fazendo este ano a sua ´debutância´ em solo paraibano -, contratada pela TV Cabo Branco.

A dúvida é evidente: o tamanho do (presumido) prejuízo eleitoral ensejado à candidatura à reeleição do prefeito Cicero Lucena (PF), em função das recentes operações realizadas pela Polícia Federal.

A sensação aparente é que esses fatos policiais devem ter consolidado a necessidade de realização do segundo turno.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/tudo-nublado-para-domingo-na-paraiba/