“Tá ficando pitoresco”, diz Jhony Bezerra sobre Bolinha em debate eleitoral

Durante o debate realizado nesta terça-feira (2), na reta final da campanha eleitoral de 2024, os candidatos à Prefeitura de Campina Grande, Arthur Bolinha (Novo) e Jhony Bezerra (PSB), protagonizaram um embate de ideias. Bolinha questionou Jhony sobre sua autodeclaração como uma “alternativa viável” ao atual grupo político, apesar de Jhony não ser natural de Campina Grande.

“Candidato, o senhor insiste em falar desse grupo que está no poder há 42 anos e diz que é uma alternativa. No entanto, o senhor não conhece a cidade profundamente, é de fora, e quando realiza investimentos, também faz fora. Por que o senhor acredita ser a melhor opção para Campina Grande?”, questionou Bolinha.

Em resposta, Jhony rebateu afirmando que o debate deve focar nos problemas reais da cidade.

“Já está ficando pitoresco, Bolinha, suas perguntas. Vamos falar de Campina. As pessoas em casa querem ouvir quem tem propostas para resolver a saúde que não funciona, as creches que estão paradas. Eu conheço Campina mais do que você. Moro aqui há mais de 25 anos e já trabalhei em todos os hospitais da cidade”, afirmou Jhony.

Assista ao trecho na íntegra:

*Vídeo: Reprodução/Youtube