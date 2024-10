Seis candidatos disputam, este ano, o aval da população para comandar a Prefeitura de João Pessoa a partir de janeiro de 2025. Para isso, até o dia 6 de outubro, data do primeiro turno do pleito, esses prefeitáveis promovem e participam de uma série de atividades e ações de campanha, em busca da preferência do eleitor.

Confira, por ordem alfabética e considerando o nome de registro escolhido por cada um para a urna eletrônica, a agenda dos candidatos para esta quarta-feira (2).

Camilo Duarte (PCO):

O candidato não disponibilizou agenda para esta quarta-feira.

Cícero Lucena (PP):

Manhã: cumpre agenda administrativa.

10h30: gravação de vídeo.

16h: participa de reunião com candidato a vereador.

18h: participa de passeata na avenida Epitácio Pessoa.

21h: cumpre agenda interna.

Luciano Cartaxo (PT):

Manhã: participa de reunião com a equipe de campanha.

Tarde: participa de debate em emissora de rádio de João Pessoa.

Noite: participa de caminhada na zona sul.

Marcelo Queiroga (PL):

12h10: participa de debate em emissora de rádio de João Pessoa.

16h: participa de passeata em bairro da zona sul.

Ruy Carneiro (PODE):

Horário não especificado: participa de debate em emissora de rádio de João Pessoa.

Horário não especificado: gravação para o guia eleitoral.

Horário não especificado: participa de caminhada no bairro Cidade dos Funcionários II.

Horário não especificado: participa de caminhada no Bairro das Indústrias.

Yuri Ezequiel (UP):

O candidato não disponibilizou agenda para esta quarta-feira.