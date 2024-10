Prefeitáveis de Campina Grande como você nunca viu antes

Ao longo dos últimos dias, os seis candidatos a prefeito de Campina Grande participaram de descontraídas entrevistas no ParaibaOnline, respondendo a assuntos na ordem do dia da atual campanha eleitoral, mas também enfocando um lado pessoal e informal.

As conversas aconteceram com o jornalista e colunista político Arimatéa Souza, dentro do projeto ´A Voz das Urnas´, desenvolvido em parceria com a Rádio Caturité FM (104.1), cujo coroamento ocorrerá no próximo domingo, dia das eleições, ao longo de todo o dia no site e nas ondas do rádio.

Assista aqui as entrevistas:

André Ribeiro (PDT):

https://www.youtube.com/watch?v=RSVeat1ohEg

Artur Bolinha (Novo):

https://www.youtube.com/watch?v=bTssMFPgRwA&t=148s

Bruno Cunha Lima (UB):

https://www.youtube.com/watch?v=cDtscT6–sU

Inácio Falcão (PCdoB):

https://www.youtube.com/watch?v=1W3Vfl_Y_34

Jhony Bezerra (PSB):

https://www.youtube.com/watch?v=kLzZmS6c5xQ

Nelson Júnior (PSOL):

https://www.youtube.com/watch?v=ZidfbEL1GtY