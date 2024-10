O candidato a prefeito do município de Santa Rita, localizada na região metropolitana de João Pessoa, radialista Nilvan Ferreira (Republicanos), comentou com a imprensa nesta terça-feira (01), sobre um possível atentado que teria ocorrido no início da noite dessa segunda-feira (30), quando do encerramento de uma caminhada para fazer um pequeno comício, em uma praça no bairro de Tibiri.

Segundo ele, foram dois disparos de arma de fogo, mas ninguém ficou ferido e houve um tumulto de pessoas correndo apavoradas do local. Nilvan disse que registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Santa e Rita e vai solicitar da Secretaria de Segurança reforço para assegurar o pleito no município.

“A coisa está caminhando para um ambiente de muita lamentação nessa questão da violência e de espalhar ódio”, avaliou.

O radialista informou que tem segurança pessoal, porque se sente ameaçado por adversários e que o processo eleitoral no município está muito acirrado.

“Nós estamos vivendo um momento muito delicado aqui em Santa Rita”, atestou comentando o fato também de uma jovem que trabalha na campanha que foi espancada e todo mundo viu o ocorrido. “Ontem foi uma sequência desse tipo de ato lamentável”, disse.