Eleições 2024: Paraíba terá tropas federais em sete cidades

Mais uma cidade receberá tropas federais para a segurança durante as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) aprovou, nesta segunda-feira (30), o envio de tropas para Pombal, sertão da Paraíba. A medida foi solicitada por juízes eleitorais que relataram acirramento político, além da presença de facções criminosas tentando interferir no pleito do município.

Com essa decisão, Pombal se junta a outras cidades que já haviam sido autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a receber reforço de tropas federais, como Itabaiana, Cabedelo, Bayeux, São Bento, Paulista e Fagundes.

O envio das tropas foi solicitado com base em pareceres da Procuradoria Regional Eleitoral e agora aguarda aprovação do TSE para sua implementação. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro.