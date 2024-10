Faltando cinco dias para o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, o aplicativo Pardal, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já acumula 737 denúncias de irregularidades eleitorais desde o início da campanha, em 16 de agosto.

A maioria das denúncias é relacionada a candidatos a vereador, com 314 registros, e coligações, com 216.

Campina Grande lidera com 113 queixas, seguida por João Pessoa com 79. As infrações mais comuns envolvem o uso de alto-falantes (18%), internet (15%) e utilização de bens públicos (15%).

O Pardal foi criado para que eleitores possam denunciar crimes eleitorais de forma anônima.