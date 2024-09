A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, informou que a apuração eleitoral nos municípios com mais de 200 mil eleitores (103 no Brasil) terá a divulgação, em tempo real, dos dados por zona eleitoral.

Nas cidades com menos de 200 mil eleitores (todas da Paraíba, exceções feitas a João Pessoa e Campina Grande), o TSE deverá divulgar predominantemente os resultados já totalizados, já com a definição dos prefeitos eleitos.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

