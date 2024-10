Nova pesquisa do Instituto Quaest sobre a eleição para prefeito de São Paulo

Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (30) aponta que a disputa pela Prefeitura de São Paulo está empatada tecnicamente entre Ricardo Nunes (MDB), com 24%, Guilherme Boulos (PSOL), com 23%, e Pablo Marçal (PRTB), com 21%.

Tabata Amaral (PSB) registra 11% e José Luiz Datena (PSDB) tem 6%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi contratado pela TV Globo e registrado com o número SP-01233/2024.

A pesquisa entrevistou 1.800 pessoas de 27 a 29 de setembro. O nível de confiança é de 95%.

No levantamento da semana passada, a disputa também tinha empate técnico na liderança, segundo a Quaest: Nunes com 25% (agora oscilou um ponto para baixo); Boulos, com 23% (manteve-se no mesmo patamar), e Marçal com 20% (agora oscilou um ponto para cima).

*TAYGUARA RIBEIRO/folhapress