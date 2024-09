Jhony Bezerra ao final de carreata: “Campina quer e vai mudar”

Os candidatos Dr. Jhony Bezerra (PSB) e Marinaldo Cardoso (Republicanos), postulantes a prefeito e vice respectivamente, realizaram uma carreata neste domingo (29) pelas ruas de Campina Grande, numa extensão de 10 quilômetros.

“Campina quer mudança e nos diz isso em todos os bairros, inclusive hoje ficou claro com as manifestações de carinho, por isso não adianta tentarem censurar a pesquisa porque hoje nós vemos a realidade, a pesquisa está aqui e o grito de liberdade será dado no próximo domingo. Quero agradecer a todos vocês pela participação e pela esperança em dias melhores. Campina quer e vai mudar”, discurso ao final do evento o prefeitável.

Durante o percurso, Dr. Jhony e Marinaldo contaram com a companhia do vice-governador Lucas Ribeiro, do ex-prefeito Enivaldo Ribeiro, dos deputados federais Murilo Galdino (Republicanos) e Aguinaldo Ribeiro (PP), secretários de Estado e os vereadores da coligação Por uma Campina Campeã.