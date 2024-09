Carreata comandada pelo prefeito Bruno percorreu 28 quilômetros

O prefeito e candidato à reeleição Bruno Cunha Lima (União Brasil) promoveu uma carreata no último sábado em Campina Grande.

O trajeto da carreata passou por mais de vinte bairros, percorrendo ao todo aproximadamente 28 quilômetros.

Bruno esteve ao lado do deputado federal Romero Rodrigues (Podemos), do deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB), dos senadores Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e Efraim Filho (União Brasil), além do ex-deputado Pedro Cunha Lima, o ex-senador Cássio Cunha Lima, o candidato a vice-prefeito Alcindor Villarim e diversos candidatos a vereador da Coligação “Por Amor a Campina.