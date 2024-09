Emissora de TV troca até os copos para debate entre prefeitáveis de São Paulo

A Record vai substituir os copos de vidro por outros de acrílico no debate deste sábado (28), a partir das 20h40. O intuito é tirar de perto dos candidatos à Prefeitura de São Paulo qualquer objeto que possa virar arma.

A informação é do colunista Flavio Ricco, do R7. A emissora ainda não confirma de forma oficial. A Folha de S.Paulo apurou que membros das campanhas dos postulantes ao cargo já foram avisados sobre as medidas de segurança.

Além disso, filmagens com celulares deverão ser proibidas no estúdio e haverá mais seguranças nos bastidores do debate para evitar qualquer confusão.

Atitude semelhante também deve acontecer no último debate, marcado para acontecer na Globo na próxima semana. Tudo devido aos recentes episódios de violência, como a cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) em Pablo Marçal (PRTB) na TV Cultura e o soco do assessor de Marçal no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) no Flow.

*LEONARDO VOLPATO E GABRIEL VAQUER/folhapress