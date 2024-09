Cabo Gilberto afirma que candidatas do PL que aderiram a Cícero devem ser punidas

As candidatas que disputam uma vaga na Câmara Municipal de João Pessoa pelo PL, Jessyca Luana, Elaine Sousa e Helô Tavares, decidiram não mais acompanhar a postulação do candidato a prefeito do partido, Marcelo Queiroga, e resolveram aderir à reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP).



Juntas, elas já haviam recebido do fundo partidário cerca de R$ 375 mil para a disputa eleitoral.

Conforme o coordenador de campanha do PL, deputado federal Cabo Gilberto, o fato de elas terem aderido ao candidato adversário se deve ao presidente do PL na Paraíba, deputado federal Wellington Roberto, que vem sabotando o partido em toda o Estado.

“Eu já aguardava isso, porque essas candidatas são aliadas de Wellington Roberto, e foi ele quem as filiou ao partido. O deputado sabota o próprio partido na Paraíba, então a gente já sabia e por conta disso colocamos um número de mulheres a mais. Eu não fui pego de surpresa, pois já tinha ideia de que isso poderia ocorrer”, afirmou.

Indagado se as candidatas iriam receber alguma punição por conta desse ato, Cabo Gilberto informou que todas as medidas cabíveis estão sendo analisadas, “Todas estão na mesa e iremos tomar as decisões cabíveis. Não tenham dúvidas disso”.

Em relação aos recursos do fundo partidário, se as mulheres teriam que devolver, ele informou que ainda não sabe se elas irão continuar como candidatas, se vão continuar trabalhando.

“Até porque vindo do deputado Wellington Roberto, que age de forma subterrânea, a gente não pode aguardar nada”, esbravejou.