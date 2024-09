Bruno Cunha Lima critica Governo do Estado: “Pensamento mesquinho”

O atual prefeito de Campina Grande e candidato à reeleição, Bruno Cunha Lima (UB), participou da sabatina do projeto Voz das Urnas, onde abordou temas como as parcerias entre a Prefeitura e o Governo do Estado, empréstimos e financiamentos, além de sua aliança com o MDB e a dinâmica de sua campanha eleitoral.

Durante a entrevista, Bruno fez duras críticas à postura do Governo do Estado em relação a Campina Grande, destacando a falta de parcerias, independentemente do partido que lidera a cidade.

Ao citar seu adversário Jhony Bezerra e o governador João Azevedo, ambos do PSB, o prefeito afirmou que o compromisso precisa ser com a população campinense.

“Recentemente, eu vi numa das inserções do candidato de João Azevêdo [Jhony] dizendo que ‘o governador tem compromisso comigo’, e depois o governador falou ‘eu tenho compromisso com Jhony’. O que eles precisam ter é compromisso com a cidade de Campina Grande. É justamente por esse pensamento mesquinho e pequeno que o Governo do Estado não faz parceria, independentemente do prefeito ser Bruno. Não fez parceria quando o prefeito foi Romero. Antes dele [Azevêdo], quando foi Ricardo Coutinho, o governo não assinou um convênio com a cidade”, disparou Bruno.

Empréstimos X financiamentos

Bruno também destacou a diferença entre empréstimos e financiamentos ao defender a administração dos recursos obtidos pela Prefeitura. Segundo ele, há uma grande confusão sobre o tema, e ele reforçou que os financiamentos têm um propósito específico.

“Quando se fala em empréstimo, parece que se vai na ‘boca do caixa’ de um banco, saca e usa o dinheiro como quer. O financiamento é para uma finalidade específica. Primeiro, fizemos uma renegociação de dívidas históricas que remontam aos anos 70. Após essa renegociação, só no primeiro ano conseguimos reduzir o endividamento da cidade em 500 milhões de reais, e com isso ganhamos crédito e aval da União para conseguir esse financiamento”, explicou o prefeito.

Bruno ainda mencionou que, enquanto o financiamento internacional ainda não foi utilizado, os recursos nacionais já foram aplicados em obras importantes, como no Parque Evaldo Cruz, pavimentação de ruas e na Avenida Plínio Lemos.

Aliança com o MDB

Outro ponto abordado na sabatina foi a aliança de Bruno Cunha Lima com o MDB. O candidato enfatizou que o processo foi transparente e bem aceito pela população.

“A cidade absorveu bem, porque o processo se deu às claras. Eu não exigi nada do MDB, nem o MDB me exigiu nada. A efetiva participação (na gestão) só veio acontecer meses depois do processo de alinhamento administrativo”, afirmou.

Campanha e clima de tensão

Sobre o clima da campanha eleitoral, Bruno relembrou a eleição de 2020 e afirmou que, diferentemente do que está ocorrendo agora, naquele momento não houve episódios de agressão.

“Na eleição passada, eu estava presente na campanha, Bolinha estava presente na campanha, o próprio Veneziano estava presente, Inácio Falcão estava presente. E, apesar disso, teve aqueles momentos de debate político, mas você não vai lembrar de uma campanha que teve agressão. Na saída do debate do Sintab, atiraram latas de cerveja, ovos, chegaram a jogar pedras. Apoiadoras nossas foram parar no (Hospital de) Trauma por conta de violência. Esses todos que participaram [em 2020] estão agora. Só tem uma diferença…”, concluiu.

Além destes assuntos, o candidato também abordou, durante a entrevista, os seguintes temas:

Rotina de campanha;

Desafios na Saúde;

Referências dentro e fora da política;

Bastidores dos debates;

Críticas dos opositores;

Relação com o avô;

Prefeitos e o Palácio do Bispo.

Assista o vídeo na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para cobertura especial das eleições. Acompanhe todas as entrevistas com os demais postulantes na Rainha da Borborema no nosso canal do YouTube.