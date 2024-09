Raíssa Lacerda desiste de disputar a reeleição em João Pessoa

A vereadora Raíssa Lacerda (PSB) decidiu renunciar a disputa pela reeleição na Câmara Municipal e a juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, da 64ª Zona Eleitoral de João Pessoa, homologou na manhã desta quinta-feira (26) o pedido de renúncia da parlamentar.

Alvo da Operação Território Livre, deflagrada pela Polícia Federal, na última quinta-feira (19), a vereadora está sob prisão preventiva suspeita de participar de um esquema de aliciamento eleitores em algumas comunidades de João Pessoa.

Na busca e apreensão feita pela Polícia em sua residência foram encontrados dinheiro e contracheques de servidores da PMJP retidos pela vereadora.

Raíssa Lacerda já vinha sendo investigada pela Polícia Federal por meio da Operação Território Livre, que visa combater o aliciamento violento a eleitores e desarticular grupos criminosos que controlam comunidades na Capital.

A vereadora está no quarto mandato e disputaria um quinto nas eleições do dia 6 de outubro. Este último mandato, Raíssa Lacerda assumiu a titularidade do cargo de vereadora com a morte do vereador Professor Gabriel, vítima de uma AVC isquêmico.