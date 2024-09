Eleições 2024: vereador projeta crescimento do PSD em João Pessoa

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dowsley, filiado ao PSD, está otimista em relação ao desempenho do partido nas eleições de outubro. De acordo com ele, o PSD tem uma projeção favorável para eleger de dois a três vereadores na capital paraibana. Além disso, Dinho acredita na tendência de reeleição do atual prefeito Cícero Lucena (Progressistas), com possibilidade de vitória já no primeiro turno.

– As pesquisas vêm dizendo isso. O prefeito vem trabalhando em todos os bairros. A gente vê a tendência na campanha, vê muita militância na rua em prol da candidatura do prefeito e o cenário se aproxima disso – destacou Dinho, ao comentar sobre o cenário eleitoral para o Executivo municipal.

Sobre o desempenho do PSD, Dinho afirmou que o partido está em um excelente momento. Apesar de não ter nenhum representante na Câmara atualmente, a expectativa é de uma reviravolta nas próximas eleições.

“O partido está muito bem, está muito bem avaliado e acredito que vamos eleger no mínimo dois a três vereadores em João Pessoa. O PSD não tinha nenhum vereador, e aqui a gente vem fazendo um trabalho bacana, com militância na rua. Todos os candidatos estão disputando de igual para igual, e o partido vai surpreender. Vamos fazer três vereadores”, ressaltou.

