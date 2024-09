TRE-PB disponibiliza atendimento ao eleitor; veja como

O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) disponibiliza, por vários meios, o atendimento ao eleitor, possibilitando consultas quanto à situação cadastral junto à Justiça Eleitoral; e, observados os prazos, será possível obter a 2ª via do título de eleitor, efetuar transferência do título para outro município, realizar atualização cadastral, mudar seu local de votação e gerar certidões, tudo sem a necessidade de se deslocar ao Cartório Eleitoral.

Pelo telefone de número (83) 3512-1500, é possível falar com uma pessoa atendente.

Via Telefone – Para atendimento com o assistente virtual, basta adicionar o nº (83) 3512-1500 à lista de contatos e iniciar uma conversa no aplicativo WhatsApp.

Via computador – Utilizando um computador, acesse a página do TRE-PB, na Internet, e escolha a opção Serviços Eleitorais / Atendimento Remoto. Em seguida, clique na opção desejada.