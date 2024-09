Rede Record de Televisão divulga pesquisa para prefeito de João Pessoa

A Rede Record de Televisão divulgou nesta quarta-feira uma pesquisa de intenções de votos para a eleição do futuro prefeito de João Pessoa.

Foi feita pelo instituto Real Time Big Data e apresenta o prefeito e candidato à reeleição Cicero Lucena (PP) liderando a disputa com 53% das intenções de voto no levantamento estimulado, quando uma lista com os possíveis candidatos é apresentada aos eleitores.

Em seguida, aparecem Luciano Cartaxo (PT) e Ruy Carneiro (Podemos), ambos com 13%, empatando tecnicamente com Marcelo Queiroga (PL), que tem 10%.

O levantamento foi realizado com 1.000 entrevistados, entre os dias 23 e 24 de setembro.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número PB-07966/2024, tem um nível de confiança de 95%.

