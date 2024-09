Durante a sabatina do projeto A Voz das Urnas, realizada nesta quarta-feira (25), o candidato à Prefeitura de Campina Grande pelo PSOL, professor Nelson Júnior, fez uma análise de todos os concorrentes que integram a corrida eleitoral.

Além de defender o governo Lula, Nelson comentou a ausência do presidente da República na campanha do também candidato Inácio Falcão (PCdoB).

Análise dos concorrentes

De acordo com Nelson, cada candidato tenta se posicionar de maneira distinta diante do eleitorado.

“Inácio Falcão busca passar uma imagem de atenção e cuidado com a população, enquanto André Ribeiro apresenta um perfil mais técnico. Jhony Bezerra, por sua vez, foca em sua experiência como gestor na Secretaria de Saúde, e o empresário Artur Bolinha se apresenta como alguém que superou a pobreza para alcançar o sucesso empresarial. O atual prefeito, Bruno Cunha Lima, procura reforçar a ideia de juventude e eficiência em sua gestão”, avaliou.

Sobre sua própria campanha, Nelson destacou seu histórico como professor, psicólogo e sindicalista, frisando sua conexão com Lula e o movimento “Lula Livre”.

Relação com Lula

“Eu acompanhei Lula desde jovem, tenho fotos com ele desde quando tinha 20 anos. Quando Lula foi preso, não me calei. Em 2018, fui candidato ao Senado com a bandeira do ‘Lula Livre’, e recebi mais de 82 mil votos por isso”, afirmou.

Embora reconheça sua proximidade ideológica com o ex-presidente, Nelson afirmou que a ausência de apoio formal de Lula em sua campanha não o preocupa.

“Lula é de outra coligação. Se ele não pediu voto nem para Inácio, que é da coligação dele, não tem problema ele não pedir para mim. Eu defendo Lula pelo que está fazendo e pelo que pode fazer.”

Carreira acadêmica

Nelson Júnior, que é coordenador licenciado do curso de Psicologia da UEPB, admitiu que sua candidatura causou interrupções em sua carreira acadêmica, mas garantiu que retomará seus projetos após as eleições, incluindo a conclusão de um livro que estava em andamento.

Governador João Azevêdo

Por fim, o candidato fez uma avaliação da gestão estadual de João Azevêdo (PSB), afirmando que, embora tenha críticas, considera que a atuação do atual governador tem sido superior à de seu antecessor, Ricardo Coutinho.

“João tem buscado dialogar e marcar presença em Campina Grande. Os recursos da UEPB não melhoraram muito, mas há diálogo. É possível sim avaliar a gestão de João Azevêdo como positiva em relação a Campina Grande”, concluiu Nelson.

Além destes assuntos, o candidato do PSOL também abordou, durante a entrevista, os seguintes temas:

Relação com a psicologia;

Membros da UEPB no governo;

Relação com candidata a vice;

Referências dentro e fora da política;

Elaboração do programa de governo;

Bastidores dos debates;

Posição em um eventual 2° turno.

