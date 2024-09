O prefeito Cícero Lucena (PP) deixou de comparecer esta semana a um debate com os seus concorrentes numa emissora de rádio de João Pessoa.

Na avaliação do evento, o prefeitável Marcelo Queiroga (PL) verbalizou uma inesperada declaração: “Temos experiência na gestão. Já geri o Ministério da Saúde num momento muito difícil. E somos nós que vamos fazer a mudança de verdade. Mas, se o eleitor quiser escolher alguém que não seja eu, escolha entre os que estão aqui (Luciano Cartaxo, do PT, e Ruy Carneiro, do Podemos), porque este prefeito de João Pessoa é uma vergonha”.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

