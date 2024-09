Sai nova pesquisa Quaest para prefeito de São Paulo; veja os números

A disputa pela Prefeitura de São Paulo tem empate técnico na liderança: Ricardo Nunes (MDB), com 25%; Guilherme Boulos (PSOL), com 23%; e Pablo Marçal (PRTB), com 20%, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (24).

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos -por isso, os três candidatos estão empatados tecnicamente.

O levantamento foi contratado pela TV Globo e registrado com o número SP-06330/2024.

A pesquisa entrevistou 1.200 pessoas de 21 a 23 de setembro -sem pegar os desdobramentos do debate no Flow que terminou em confusão no fim da noite de segunda (23), com expulsão de Marçal e um soco dado por um assessor do influenciador no marqueteiro de Nunes.

Segundo a pesquisa Quaest, depois dos três primeiros aparecem Tabata Amaral (PSB), com 8%, José Luiz Datena (PSDB), com 6%, e Marina Helena (Novo), com 2%.

Os números sofreram pouca alteração em relação ao levantamento anterior, no qual já existia um empate técnico entre os três candidatos a prefeito de São Paulo que estão na ponta.

A diferença foi uma oscilação positiva de um ponto de Nunes, que estava com 24%. Boulos e Marçal mantiveram numericamente a mesma pontuação.

A Quaest aponta que paulistanos indecisos somam 7%, mesmo número do levantamento anterior.

A opção branco, nulo ou não vai votar foi escolhida por 9% (antes eram 7%).

Em relação ao segundo turno, na hipótese de um confronto entre Nunes e Boulos, o atual prefeito de São Paulo registrou 49%, enquanto o deputado federal tem 32%.

Os números anteriores eram 46% e 35%, respectivamente. Nulos e brancos somam 15% e indecisos, 4%.

No cenário de uma eventual disputa entre Nunes e Marçal, o atual prefeito registra 52% (antes eram 47%) e o influenciador, 25% (antes estava com 27%). Nulos e brancos somam 18% e indecisos, 5%.

Já em uma disputa entre Boulos e Marçal, o deputado do PSOL registra 41% (tinha 42%) e o influenciador, 36%, mesmo número anterior. Nulos e brancos somam 19% e indecisos 4%.

* TAYGUARA RIBEIRO/folhapress