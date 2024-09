O prefeitável Jhony Bezerra (PSB) participou, nesta terça-feira (24), da sabatina do projeto Voz das Urnas, onde apresentou suas motivações para disputar a Prefeitura de Campina Grande.

Durante o debate, ele ressaltou sua trajetória na administração pública e criticou o atual prefeito, Bruno Cunha Lima (PSD), pela forma como tratou seu candidato a vice, Marinaldo Cardoso (Republicanos).

Segundo Jhony, sua experiência como secretário de Saúde do estado foi um dos principais fatores que o motivaram a se candidatar.

“Quando assumi a Secretaria de Saúde, conseguimos realizar 140 mil cirurgias e zeramos a fila de espera. Interiorizamos o projeto Coração Paraibano, levando uma unidade de referência para Campina Grande e Patos. A política é a única ferramenta que temos para mudar a vida das pessoas, e o Governo do Estado abraçou esses projetos. Se eu fiz tanto como secretário, acredito que posso contribuir ainda mais com Campina Grande”, destacou o candidato.

Marinaldo Cardoso

Jhony também ressaltou a importância de Marinaldo Cardoso para sua campanha.

“Marinaldo tem agregado de forma extraordinária. Ele é um homem do povo, honesto e com uma postura reta. Marinaldo será prefeito junto comigo, e em algum momento ele assumirá a cadeira. Bruno Cunha Lima enganou Marinaldo cinco vezes, prometendo que ele assumiria a Prefeitura, mas nunca cumpriu”, afirmou.

Relação com o HU

Além disso, o candidato comentou sobre a atuação do Hospital Universitário Alcides Carneiro, afirmando que a unidade precisa ampliar seus serviços para atender melhor a população de Campina Grande.

“O perfil dos hospitais universitários precisa mudar. O Alcides Carneiro poderia produzir mais, mas enfrenta muitos empecilhos. Precisamos que o HU abrace mais a saúde da cidade, com mais investimentos e atenção”, pontuou Jhony, sugerindo uma gestão compartilhada com o Governo do Estado.

Segundo turno

Ao ser questionado sobre um eventual cenário de segundo turno, Jhony afirmou que espera o apoio de lideranças como Inácio Falcão (PCdoB), André Ribeiro (PDT) e Nelson Júnior (Psol). No entanto, ele demonstrou cautela em relação a Arthur Bolinha, candidato de direita.

“A gente espera que Bolinha pense na cidade e não nas questões partidárias e ideológicas. Acredito que ele ficará neutro”, disse.

Futuro

Por fim, ao ser indagado sobre a possibilidade de retornar à Secretaria de Saúde do estado caso não vença as eleições, Jhonny foi enfático:

“Eu não trabalho com essa hipótese. Tenho absoluta certeza de que vou vencer. Não entrei nessa campanha para promover meu nome, mas porque o povo de Campina acredita nas minhas ideias e na minha capacidade de gestão. Mesmo assim, continuarei ajudando o governo João Azevêdo em qualquer circunstância”, concluiu.

Além desses temas, Jhony Bezerra também destacou na entrevista ao ParaibaOnline outros assuntos:

Ingresso na política;

Rotina de campanha;

Referências dentro e fora da política;

Gestão na Secretaria de Saúde;

Bastidores dos debates;

Opera Paraíba;

Acesso à oncologia no SUS.

Assista o vídeo na íntegra:

Acompanhe ‘A Voz das Urnas’

As entrevistas com os candidatos a prefeito em Campina Grande fazem parte do projeto ‘A Voz das Urnas’, desenvolvido pelo ParaibaOnline e Rádio Caturité para cobertura especial das eleições. Acompanhe ao longo da próxima semana as entrevistas com os demais postulantes na Rainha da Borborema.