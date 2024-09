Em entrevista ao ParaibaOnline, o presidente do Sindicato das Farmácias de Campina Grande, Neilton Neves, destacou as prioridades e desafios enfrentados pela categoria que, segundo ele, precisam ser considerados pela próxima gestão municipal. Uma das principais preocupações apontadas é o esvaziamento gradual do público no centro da cidade, que afeta diretamente o comércio local, incluindo as farmácias.

“É necessário que o governo tenha atenção ao momento que estamos vivendo, que é o esvaziamento do público no Centro. Por que isso acontece, na minha opinião? Porque o uso do papel moeda está diminuindo cada vez mais, e os pagamentos eletrônicos e bancos virtuais fazem com que o centro da cidade, onde estão concentrados muitos bancos, perca fluxo de pessoas”, explicou Neilton.

O líder sindical acredita que uma solução viável para enfrentar essa tendência está na melhoria da infraestrutura de estacionamento e na criação de políticas que envolvam parcerias público-privadas. “Melhorando a infraestrutura de estacionamento e criando uma política de acessibilidade para carros, como parcerias público-privadas, que já são realizadas em outras cidades e estados, poderíamos amenizar essa situação. A falta de acessibilidade acaba afastando o público”, argumentou.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline

