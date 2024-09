Jhony afirma que vai buscar parcerias independentemente de posições políticas e crítica falta de diálogo de Bruno

Nesta segunda-feira, 23 de setembro, o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Jhony Bezerra, participou da sabatina do projeto “A Voz das Urnas”, promovida pelo Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM, em parceria com o ParaibaOnline.

Durante a entrevista, Jhony abordou diversos temas, como a contratação de prestadores de serviço na gestão pública, a modernização da administração e o setor de turismo.

O candidato do PSB também fez críticas ao atual prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), apontando ataques pessoais e falta de diálogo. Confira os principais pontos.

Análise da folha de prestadores de serviço e concurso público

Jhony Bezerra destacou o aumento expressivo do número de prestadores de serviço contratados pela Prefeitura de Campina Grande. Ao abordar o tema, ele se comprometeu, caso seja eleito, a fazer uma avaliação criteriosa dessa folha de pagamento.

“A gente vai fazer uma avaliação dessa folha, que cresceu de cinco mil prestadores para mais de dez mil prestadores. Dados recentes do Sagres mostram uma curva ascendente dessas contratações nos meses de junho e julho e isso chama a atenção em período eleitoral”, criticou o prefeitável.

Ainda falando sobre o tema, Jhony afirmou que um de seus compromissos é realizar concursos públicos nos primeiros anos da gestão.

“Precisamos avançar com concurso para categorias como a guarda municipal, que tem efetivo baixo, e professores. Uma série de prestadores, como tem hoje, dificulta, inclusive, o Ipsem. O aposentado e pensionista corre risco de não receber o seu salário devido a um colapso financeiro”, salientou Bezerra.

Fortalecimento de parcerias com governos estadual e federal

Outro ponto destacado por Jhony Bezerra foi a defesa de parcerias com os governos estadual e federal, independentemente de posições políticas. Jhony criticou a postura do atual prefeito, Bruno Cunha Lima, que segundo ele tem se recusado a estabelecer diálogo com o Governo da Paraíba.

“Essas gestões dos últimos anos têm feito esse cabo de guerra, onde o prefeito de Campina Grande tem que ser contra o Governo do Estado. Historicamente, vem essa narrativa sendo construída e quem está perdendo é o povo de Campina Grande. Eu vou ser prefeito de todos os campinenses e vou buscar recursos no governo do estado, no governo federal, eu vou atrás de Veneziano (Vital), de Efraim (Filho), de Daniella (Ribeiro), eu vou atrás de qualquer deputado ou senador que possa investir em Campina Grande”, afirmou o socialista.

Jhony mencionou, ainda, que os investimentos da gestão estadual são maiores em João Pessoa porque o prefeito Cícero Lucena (PP) tem interesse na parceria.

“Cícero Lucena é aliado. Ele quer os investimentos, ao contrário do prefeito de Campina Grande, que uma simples escola no Aluízio Campos, ele não deixou (o estado) fazer. O Hospital de Clínicas, que eu era secretário na época, a gente lutou dois anos para conseguir de volta o terreno que eles tomaram”, lamentou o prefeitável.

Adoção de dois turnos de expediente

Questionado se, caso eleito, adotará o expediente de dois turnos na Prefeitura de Campina Grande (PMCG), como funciona no Governo da Paraíba, ao contrário da PMCG, que adota o modelo de turno único, Jhony não detalhou qual dinâmica pretende adotar, afirmando apenas ser necessário que cada servidor cumpra com a sua carga horária.

“A gestão tem que ser eficiente e todo mundo tem que trabalhar o expediente que está na sua carga horária. A gente tem que se dedicar àquilo que se atribuiu a fazer. Se você quer ser prefeito de uma cidade tão grande como Campina, tem que estar pronto para trabalhar 24 horas, dia a dia. Não pode é passar seis meses sem receber um secretário. Não é segredo para ninguém. O prefeito não despacha, não tem reunião de colegiado, reunião com secretários, como ele vai saber sobre os problemas da cidade se não vivencia isso, se não anda no bairro, não anda na periferia? A população não vai perdoar isso”, declarou o candidato.

Inovação e tecnologia

Jhony Bezerra também ressaltou a importância de fortalecer o ecossistema de inovação e tecnologia de Campina Grande.

“Campina Grande tem um ecossistema de tecnologia que tem produzido para o mundo inteiro, mas quando a cidade precisou de um aplicativo (a prefeitura) foi comprar em Fortaleza. Inclusive, o aplicativo Saúde de Verdade não funcionou, não resolveu a vida das pessoas. Um custo de mais de R$12 milhões, que não trouxe nenhuma melhoria para a saúde. Nosso objetivo é justamente fortalecer as parcerias com o Parque Tecnológico, com o ecossistema de tecnologia da UEPB e também com a UFCG, trazer isso para dentro da gestão”, explicou o candidato.

São João

Questionado sobre O Maior São João do Mundo, Jhony afirmou que pretende manter o modelo de parceria público-privada (PPP) que vem sendo utilizado para a organização do evento, mas pontuou que pretende realizar algumas melhorias.

“A prefeitura não tem que estar gastando energia com escolha de atração ou organização do evento, isso é parceria-público-privada. Está correto. Nosso objetivo é manter o mesmo modelo de PPP. A gente precisa aprimorar alguns pontos, mas manteremos o modelo atual. A prefeitura tem que estar preocupada em dar infraestrutura para o evento, transporte público, segurança, mobilidade urbana, fomentar o turismo. A festa tem que ser do povo. Não é porque vai botar uma empresa para fazer o gerenciamento que a gente vai privatizar o São João. A prioridade do São João tem que ser do povo”, ressaltou Bezerra.

Críticas sobre Bruno

Por fim, Jhony criticou os ataques que afirma estar recebendo de Bruno Cunha Lima durante a campanha eleitoral e declarou que o prefeito não tem apresentado propostas concretas.

“A justiça determinou que Bruno Cunha Lima retirasse todo o conteúdo difamatório contra mim da rádio, das redes sociais, da TV. Essa forma desesperada do prefeito tentar atacar a minha honra, as pessoas sabem que estou aqui através do meu trabalho. É inaceitável que Bruno gaste grande parte do seu tempo para me atacar e difamar e não apresentar propostas à população de Campina Grande, não apresentar uma prestação de contas do que ele fez ao longo desses quatro anos”, finalizou Jhony.

