Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) aparecem tecnicamente empatados nas intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo na pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (23). O levantamento foi encomendado pela Record.

Nunes tem 27%, Boulos, 24%, e Marçal, 21%. Os três candidatos estão empatados dentro da margem de erro que é de 3 pontos percentuais.

Tabata Amaral(PSB) e Datena (PSDB) estão tecnicamente empatados. O candidato tucano também aparece em empate técnico com Marina Helena (Novo).

Veja os números:

– Ricardo Nunes (MDB): 27%

– Guilherme Boulos (PSOL): 24%

– Pablo Marçal (PRTB): 21%

– Tabata Amaral (PSB): 9%

– José Luiz Datena (PSDB): 5%

– Marina Helena (Novo): 2%

– Altino Prazeres (PSTU), 1%

– Bebeto Haddad (DC), 1%

– João Pimenta (PCO) 1%

– Ricardo Senese (UP): 1%

– Nulo/branco: 5%

– Não sabem/não responderam: 6%

O levantamento, encomendado pela Record, foi realizado com 1.500 entrevistados, entre os dias 20 e 21 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00265/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

SEGUNDO TURNO

Em uma simulação de segundo turno entre Marçal e Boulos, os dois estariam em empate técnico. O candidato do PSOL tem 40% das intenções de voto contra 38% do político do PRTB

Guilherme Boulos (PSOL) 40% x 38% Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB) 44% x 32% Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB) 47% x 35% Guilherme Boulos (PSOL)

*uol/folhapress