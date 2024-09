O setor varejista de gêneros alimentícios de Campina Grande tem enfrentado desafios importantes que necessitam de atenção do próximo gestor municipal. Em entrevista ao ParaibaOnline, Jurandir Araújo da Silva, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Campina Grande, elencou os principais problemas que afetam a categoria e apontou demandas urgentes para o futuro prefeito da cidade.

Segundo Jurandir, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos comerciantes do setor é a lei municipal que obriga o corte de frios na presença do cliente. “Aqui nós temos uma lei que só existe em Campina Grande, que é o corte de frios na presença do cliente. Isso causa filas nos açougues e nos caixas, e durante as datas comemorativas esse problema se intensifica, pois somos obrigados a realizar o corte no momento da compra. Essa lei é um grande gargalo, já que as mercadorias têm prazo de validade mesmo após abertas, mas somos obrigados a seguir dessa forma. Isso só acontece aqui e afeta diretamente a nossa operação”, explicou.

Outro ponto de atenção destacado por Jurandir é a questão do transporte público. Muitas lojas da categoria funcionam até as 22h, porém, segundo ele, o transporte público é escasso após as 20h, gerando um custo adicional para os empresários. “O empresário, além de pagar o vale-transporte, muitas vezes tem que arcar com despesas extras para garantir que seus funcionários cheguem em casa. Isso se tornou um problema grande para nossa categoria”, acrescentou.

A presença de ambulantes próximos às lojas também é uma preocupação constante. “Muitos ambulantes não pagam impostos e oferecem produtos com preços agressivos sem qualquer fiscalização, prejudicando o comércio formal”, destacou Jurandir.

Ele ainda enfatizou a necessidade de mais segurança em áreas com grande fluxo de clientes e mais investimentos em qualificação profissional para o setor supermercadista.

