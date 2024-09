André Ribeiro: “Se preciso, greve de fome é pra valer”

O candidato à Prefeitura de Campina Grande pelo PDT, André Ribeiro, reafirmou o compromisso com a reconstrução de uma ferrovia na cidade, durante entrevista concedida ao projeto Voz das Urnas nesta segunda-feira (23).

Ribeiro defendeu a revitalização da infraestrutura ferroviária será uma prioridade em sua gestão, caso seja eleito.

O prefeitável ainda destacou a importância das plenárias na construção do seu projeto de gestão: “Não fui fazer imagem bonita, fui pra sentar e ouvir as pessoas”.

Em tom enfático, o candidato afirmou que “faria uma greve de fome” se necessário para garantir a concretização do projeto.

“Usei essa expressão para chocar, para que a população entenda a importância disso para a cidade. Eu teria coragem de fazer isso, mas não será necessário se eu for prefeito”, declarou.

O candidato também ressaltou que Campina Grande, sendo um polo de inovação, precisa de uma liderança forte para articular parcerias e concessões para viabilizar a ferrovia, conectando a cidade ao interior e ao Sertão.

Participação popular

Outro ponto central abordado por Ribeiro foi a participação popular na construção de seu plano de governo. Ele destacou as plenárias realizadas em diferentes regiões da cidade, denominadas “Diga aí Campina”, que contaram com a presença de 250 a 300 pessoas em cada encontro.

Segundo o candidato, essas plenárias foram fundamentais para ouvir as demandas da população de forma direta e participativa.

“Eu fui para as plenárias não para fazer imagem bonita, nem soltar fogos, mas para sentar e ouvir as pessoas”, afirmou.

Crítica ao cenário político local

Durante a entrevista, André Ribeiro também fez críticas ao ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos), mencionando que, desde o ano passado, acreditava que ele não se lançaria candidato.

Segundo Ribeiro, a estratégia política de Romero foi desenhada para frear o crescimento de candidaturas de oposição.

“Romero tinha alta popularidade, claro que as pessoas vão citar o nome dele. Mas eu nunca me coloquei como possível vice dele, porque nunca estive interessado nisso”, declarou.

Expectativas sobre o futuro

Ao ser questionado sobre uma possível recondução ao cargo de secretário-executivo de Inovação da Paraíba pelo governador João Azevedo (PSB), Ribeiro afastou a possibilidade:

“Eu não guardo nenhuma expectativa sobre isso. Quero ser prefeito, quero ser eleito, e o resto é consequência”.

Além desses tópicos, André Ribeiro também destacou na entrevista ao ParaibaOnline outros assuntos:

Discussão com Bolinha do debate;

Apoio de Ciro Gomes para a campanha;

Prioridades que pediria ao Governo do Estado;

Relação com o pai;

Bastidores dos debates;

Relação com a chapa proporcional da campanha;

Apoio para times de futebol em Campina Grande.

Confira a entrevista na íntegra:

