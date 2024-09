O prefeitável Inácio Falcão (PCdoB) visitou, na última sexta-feira (20), o bairro do Pedregal: “Vi o descaso que a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima deixou para os moradores”, comentou.

A visita aconteceu na região do canal do bairro, a pedido dos moradores.

De acordo com Falcão, o cenário de abandono é alarmante: “A situação aqui é reflexo da falta de compromisso da atual gestão com o bem-estar dos cidadãos. Não podemos aceitar que os nossos bairros sejam deixados à mercê do descaso”.

Inácio ouviu os moradores e afirmou que será um dos seus compromissos quando eleito revitalizar todos os canais da cidade, incluindo o do Pedregal.

“Nós temos diversos canais espalhados por Campina e 100% deles são inconclusos. Nós precisamos cuidar desses canais. Mas além disso, estive percorrendo as ruas da cidade e ainda existem muitos lugares sem esgotamento sanitário. Isso é questão de saúde pública, isso é falta de cuidado. No centro pode haver uma certa maquiagem, mas é uma maquiagem mal feita”, afirmou Inácio.