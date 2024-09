João Azevêdo se reúne com candidatos a vereador em Campina

“Eu não quero governar Campina, não quero ser um tutor, mas um parceiro de Campina Grande e de quem vai governar essa cidade, que é Jhony e Marinaldo.”

Foi com essa afirmação que o governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), se dirigiu aos candidatos a vereadores da Coligação Por uma Campina Campeã, durante reunião realizada na tarde da última sexta-feira (20), no auditório do Sesc Centro.

Na ocasião, o governador comparou sua trajetória no início da carreira política a de Dr Jhony, e lembrou que quando foi candidato a primeira vez, era pouco conhecido pela população paraibana.

“Quando eu coloquei meu nome para ser candidato a governador, eu era conhecido por 5% da população, e eu rodei 40 mil quilômetros nesse estado. Eu fui em todos os cantos e recantos, e o que eu vejo hoje em Campina é uma repetição disso. Jhony está em todos os bairros, conversando com pessoas, fazendo visitas, caminhadas, participando dos debates, trazendo propostas, ou seja, é uma determinação muito grande,” afirmou.

O governador passou o dia na cidade acompanhando a agenda de campanha de Dr. Jhony Bezerra e Marinaldo Cardoso.

Entre os compromissos, participou da gravação de mais um guia eleitoral, reforçando apoio à candidatura do médico.

No fim da tarde, o governador junto com Dr. Jhony e o grupo, participaram de uma caminhada no bairro da Ramadinha, que se estendeu pela noite.

Durante seu discurso, Dr. Jhony se mostrou confiante com a resposta e apoio que vem recebendo nas ruas da cidade.

“Estamos diante de uma eleição histórica em Campina Grande, que vai dar fim a um ciclo de 42 anos de uma máquina que atua 24 horas por dia para que a gente não ganhe essa eleição. Mas o sentimento na cidade é de mudança, e nada é mais forte do que esse sentimento que tomou conta de Campina,” avaliou o prefeitável.

Da agenda participaram o vice-governador Lucas Ribeiro; o coordenador da campanha, deputado federal Murilo Galdino; o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino; o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho; o secretário de Comunicação, Nonato Bandeira; secretário do Orçamento Democrático, Júnior Caroé; o secretário executivo de Articulação Política, João Paulo Freire; e os deputados João Paulo II e Aron Andrade.