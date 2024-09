Cícero Lucena e João Azevêdo comandam carreata em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena (PP-JP) e o vice Leo Bezerra (PSB), candidatos à reeleição, lideraram uma carreata em favor da coligação ‘João Pessoa no Caminho Certo’, neste domingo (22), com a participação do governador João Azevêdo, percorrendo 18 bairros da cidade, com um percurso total de 24 quilômetros.

A mobilização também reuniu os deputados federais Mersinho Lucena e Hugo Mota, além de lideranças partidárias.

A largada foi às 10h, no Comitê Central da campanha, na Avenida Epitácio Pessoa, com encerramento no Alto do Mateus, no início da tarde.

O percurso incluiu ainda passagem pelos bairros dos Estados, dos Ipês, Mandacaru, Alto do Céu, Padre Zé, Treze de Maio, Tambiá, Roger Varadouro, Centro, Jaguaribe, Trincheiras, Oitizeiro, Juracy Palhano, Ilha do Bispo e Cruz das Armas.

Cícero Lucena celebrou a atividade de campanha, destacando o apoio recebido nas ruas.

Ele atribuiu a receptividade aos avanços da gestão em todos os bairros e reiterou que, no novo mandato, vai concretizar as propostas do seu plano de governo, de construção de mais um hospital veterinário, uma clínica do idoso, o programa Pé de Meia municipal, e consolidar o compromisso de deixar João Pessoa totalmente pavimentada e com iluminação toda em LED.

“Um dia muito feliz e marcante para todos nós, que estamos nessa caminhada para que João Pessoa siga em frente com esse trabalho, na parceria com o Governo do Estado, fazendo as obras e investimentos que a cidade precisa. Onde nós chegamos encontramos obras da prefeitura, numa prova de que temos um projeto de fazer essa cidade continuar sendo destaque no País inteiro. E é muito gratificante a gente ter esse contato com as pessoas, receber o apoio e apresentar mais propostas para o próximo mandato, se Deus quiser”, afirmou Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra falou em “sentimento cada vez mais forte nas ruas em favor da reeleição”, e ainda projetou o fortalecimento de mais ações em parceria com o Governo da Paraíba.

“A presença de João (Azevedo) aqui mostra como nós estamos em sintonia para fazer essa cidade avançar. E vem aí o projeto de mobilidade urbana para todas as regiões da cidade, com investimento da Prefeitura e do Governo do Estado. Vem mais parques na cidade, a revitalização do Centro Histórico, ações planejadas em conjunto e que terão continuidade com Cícero, João e comigo”, projetou.