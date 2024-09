Bruno e Romero participam de caminhada no Complexo Aluízio Campos

O prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil) esteve no Complexo Habitacional Aluízio Campos neste sábado (21), participando de uma caminhada com uma multidão que lotou as ruas do bairro.

Candidato à reeleição, Bruno esteve ao lado de importantes apoiadores, como os deputados federais Romero Rodrigues e Leonardo Gadelha, o deputado estadual Tovar Correia Lima, e Ana Cláudia Vital do Rêgo, que representou o senador Veneziano Vital Rêgo.

O prefeito visitou casa por casa, em várias ruas do complexo, abraçando e pedindo a renovação do voto para os moradores da região, que retribuíram com carinho.

Em seu discurso, Bruno reforçou a representação de um grupo que vem cuidando e melhorando a vida dos campinenses nos últimos anos.

“A cada nova ação, a cada novo encontro vou ficando com a sensação que estamos perto de uma grande vitória. Teremos mais que uma vitória política, será a vitória do trabalho, da dignidade, da coragem”, enfatizou Bruno Cunha Lima.